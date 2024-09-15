Sürdürülebilir ve çevreci ulaşım tedbirlerini geliştirmeye teşvik etmek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve yerel halkı harekete geçirmek için her yıl 16-22 Eylül’de düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası için İstanbul hazırlıklarını tamamladı. Şehir hareketliliğini arttıracak bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. İşte gün gün etkinlikler...İSTANBUL (İGFA) - İlk kez 2002 yılında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası’nın etkileri hem Avrupa hem de dünya genelinde istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor.

Etkinlik haftasında yerel makamlar, kendi şehir merkezlerinde trafik yoğunluğunun azaltılması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin kullanımının teşviki ve kişilerin yaygın ulaşım tercihlerinin çevresel etkilerine ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. 2024 yılı için tema; paylaşımlı kamusal alan. Bu tema altında; kent içi sürdürülebilir hareketlilik hakkında farkındalık yaratmak, aktif hareketliliği artırmak ve karbon salınımını azaltmak ile ilgili farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirakleri hafta boyunca temaya uygun kampanya, tanıtım faaliyetleri ve organizasyon hazırladı, takvimini oluşturdu.

Böylece 4 ilçede (Bayrampaşa, Bakırköy, Büyükçekmece ve Üsküdar) sokak kapama uygulaması gerçekleştirilecek ve kapatılan saatlerde çeşitli atölyeler, Oyun İstanbul ve Spor İstanbul Etkinlikleri ile aktif ulaşım ve kamusal paylaşım alanları ile ilgili çalıştaylar düzenlenecektir. Ayrıca 2 ilçede (Kadıköy,Beşiktaş) üç ayrı noktada da yaya geçitlerinde renkli desen çalışması ile yükseltilmiş yaya geçidi etkisi yaratılacak.

Sokaklar Araçlara Kapanıyor Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ilk etkinliği 16 Eylül 2024 Pazartesi Bayrampaşa, Ali Fuat Başgil Caddesi’nde yapılacak. Cadde araç trafiğine kapatılacak ve mahalleliye açılacak. Gün boyu oyun atölyelerinde çocuklar, sokak zemini boyayacak, hayal gücünü serbest bırakmayı amaçlayan Hayal Gücü Oyun Parkı’nda eğlenecek. Spor İstanbul yoga, çocuk yogası zumba ile sokakta olurken Street Forum’da kamusal açık alanların planlamasında mahallelinin ve kullanıcıların sürece dahil olmalarını kolaylaştırıcı araçlar test edilecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ikinci günü ise 17 Eylül 2024 Salı günü Bakırköy Alpay İzer Sokak’ta gerçekleşecek. Bu nokta da araç trafiğine kapatılacak ve 10:00-18:00 saatleri arasında Sokak Çalıştay’ında iyi sokak örnekleri incelenip mevcut sokakların değerlendirilmesi yapılacak.

Güvenli Okul Yolu Avrupa Hareketlilik Haftası’nın üçüncü günü olan 18 Eylül 2024 Çarşamba günü en dikkat çekici projelerden birine tanıklık edecek. 11:30-14:00 saatleri arasında Büyükçekmece Akçansa Mehmet Akif Ersoy İlkokulu çevresinde 2023 Avrupa Hareketlilik Haftası’nda prova uygulama açılışı gerçekleştirilen “Güvenli Okul Yolu” projesi kalıcı olarak hayata geçecek. Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yürünebilir İstanbul vizyonu doğrultusunda okul yollarını güvenli hale getirmek amacıyla başlatıldı. Bu kapsamda; yaklaşık 120 m² kaldırım dışı yaya alanı, yaklaşık 320 m² alan da paylaşımlı sokak olarak yaya kullanımına kazandırıldı. Güvenli Okul yolu’nda Trafik Eğitim Standı da kurulacak, çocuklara trafik kurallarına dair sahip olunması zorunlu bilgi ve alışkanlıkları kazandırılacak.

Bu Desen Güven Veriyor Avrupa Hareketlilik Haftası’nın dördüncü günü olan 19 Eylül 2024 Perşembe gününde Kadıköy’de 2 ve Beşiktaş’ta 1 noktada İstanbullular yüksek yaya geçitleriyle karşılaşacak. Yaya geçitlerine yapılan renkli desen çalışmasıyla yükseltilmiş yaya geçidi etkisi dikkatsiz sürücülere “dur” diyecek, yayalara güvenli ulaşım sağlayacak. Kalıcı desenler aynı zamanda Kadıköy ve Beşiktaş’a renk katacak.

Akademi Pedal Çevirecek Avrupa Hareketlilik Haftası’nın dördünü günü olan 19 Eylül 2024 Perşembe günü 15.30-17.00 saatleri arasında üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personelin bisiklet ile üniversiteye gitmesini amaçlayan “Bike to University (B2U)” bisiklet sürüşü düzenlenecek. 4,5 kilometrelik güzergah, 15:30’da Sarıyer Şehir Hatları Emirgan İskelesi’nden başlayıp Sakıp Sabancı ve Balta Limanı Çayır caddelerinden geçerek İTÜ Ayazağa Kampüsü Etiler Kapısı’ndan girilerek İTÜ Bisiklet Evi’nde son bulacak.

İki Yaka Arası Ulaşım Sohbetleri Avrupa Hareketlilik Haftası’nın beşinci günü olan 20 Eylül 2024 Cuma günü 10:15-12:15 saatleri arasında Şehir Hatları vapuru Kadıköy-Beşiktaş seferinde kültür taşıyacak. Kentsel Hareketlilik Vapuru “İki Yaka Arası Ulaşım Sohbetleri” başlığıyla oturumlar gerçekleşecek. Etkinlik süresince vapur Beşiktaş – Kadıköy arasında vatandaşların katılımıyla rutin seferini yapmaya devam edecektir.