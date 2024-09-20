AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıracak kuvvetli sağanak yağış için uyardı. Yağışların Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam etmesi ve yer yer kuvvetli gök gürültülü olması bekleniyor. Sonbahar yağmurları Aralık ayına kadar sürecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’dan İstanbul için 21 Eylül Cumartesi akşam saat 17.00’ye kadar aralıklarla devam edecek sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı geldi.

Bölgesel olarak başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı ve yerel olarak kuvvetli şekilde (15-35 kg/m2) etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Güne 19°C civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte Çatalca ve Silivri’nin kuzey bölgelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak yağmurlu, diğer yerlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlandı. Hali hazırda bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

ŞEHİR MERKEZİNDE KUVVETLİ KARADENİZ KIYISINDA ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Cumartesi akşam saatlerine kadar görülecek yağışların şehir merkezine kuvvetli (20/40kg/m2), Karadeniz kıyısı olan kuzey bölgelerimizde çok kuvvetli (40/70kg/m2) olabileceği öngörülürken sıcaklıkların 20-23°C aralığında serin seyredeceği öngörülüyor.

SONBAHAR YAĞMURLARI ARALIK AYINA DEK SÜRECEK

Sonbahar mevsiminde kara ile deniz suyu sıcaklık farkı nedeniyle yağışın şiddeti ve miktarı artacağı için sel ve taşkın hadiselere meydana gelebiliyor. Deniz suyu ile hava sıcaklığının dengeye geleceği Aralık ayına kadar sonbahar yağmurlarının görülmesi bekleniyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 21 Eylül’e kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3°C altında, 22-30 Eylül tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ile 1-3°C üzerinde seyretmesi öngörülüyor.