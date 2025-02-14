İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Yarımada’nın en önemli akslarından biri olan Ordu Caddesi’ne değer katmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma Projesi kapsamında Aksaray Meydan Köprüsü’ne seyir terası yapılıyor.

Yeşil alanları ve kent mobilyalarıyla yenilenecek olan Aksaray, dinlenme ve buluşma alanı haline gelecek.

Çalışmalar nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu, Kabataş yönünde 16 Şubat’tan itibaren işletmeye kapalı olacak. Diğer duraklar ve Bağcılar yönü bu çalışmadan etkilenmeyecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeşil alanlar ve oturma alanlarıyla donatılacak Aksaray Meydan Köprüsü, yeni bir işlev kazanacak.

Ordu Caddesi’ndeki yayalaştırma çalışmaları kapsamında bölgeye, tarihi dokuya uygun oturma elemanları yerleştirilecek. Ayrıca yeşil alan kazandırılarak bölge, dinlenme ve buluşma alanına dönüştürülecek.

KABATAŞ YÖNÜNDE AKSARAY İSTASYONU PAS GEÇİLECEK

Proje kapsamında T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında ulaşım düzenlemesi yapılacak.

16 Şubat’tan itibaren çalışmalar süresince Aksaray istasyonunun Kabataş yönü peronu 15 Mart’a kadar işletmeye kapalı olacak.

Ancak diğer duraklar ve Bağcılar yönü çalışmadan etkilenmeyecek.