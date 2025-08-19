İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılından bu yana İstanbullu çiftçilere verdiği desteği devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi, 5 yılda çiftçilere 70 milyon fide desteği sağladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Silivri’de düzenlenen ‘Kışlık Sebze Fidesi Dağıtım Töreni’nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, bu yıl toplamda bin 754 çiftçiye 7 milyon 861 bin adet kışlık sebze fidesi desteği sunacaklarını belirterek, "Böylece 2020’den bugüne yazlık ve kışlık sebze fidesi desteğimiz 70 milyon adede ulaşacak. 2020 yılında 693 olan destek verdiğimiz çiftçi sayısını da bugün 9 bin 843’e çıkardık” dedi.

Türkiye için umut olduğuna dikkat çeken Aslan, “Bu umudu, bu başarıyı Türkiye'ye taşıyacağız. Sizlerin emeği, İBB'nin desteğiyle, İstanbul'da tarımı yeniden canlandırdık ve canlandırmaya devam edeceğiz. 9 bin 800 üreticiden 25 bin üreticiye ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Toprağımızın bereketini koruyacağız. Devletimize buradan seslenmek istiyorum: Artık hukukun tecelli etmesini bekliyoruz. Adil yargılama bekliyoruz. Bir an önce çiftçinin, sanayicinin, üreticinin, emeklinin, asgari ücretlinin devlet memurunun yanında olacak liderimizi dışarıda, cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz" diye konuştu.

Aslan, konuşmasının ardından 3 çiftçiye sembolik olarak fide desteklerini sundu ve İstanbul genelindeki dağıtımı başlattı.