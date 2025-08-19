Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzlaştırmanın Türkiye’de etkin bir şekilde uygulandığını vurgulayarak, insan odaklı ve onarıcı adalet anlayışının bir yansıması olan bu yöntemin, toplumsal barışa katkı sunduğunu belirtti. Bakan Tunç, 2017 yılından bu yana 2 milyona yakın dosyada anlaşma sağlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzlaştırmanın dostane, düşük maliyetli ve makul sürede ihtilafları çözdüğünü ifade ederek, adalete erişimi kolaylaştırdığını, yargı yükünü hafiflettiğini ve mağdurun zararını hızla giderdiğini vurguladı.

Failin suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesini sağladığını da ekleyen Bakan Tunç, 1 Ocak 2017’den bugüne kadar uzlaştırma kapsamında 2 milyon 345 bin 914 dosyanın müzakere edildiğini, 1 milyon 947 bin 140 dosyada anlaşma sağlandığını ve uzlaşma oranının yüzde 83’e ulaştığını açıkladı.

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı’nın reform iradesini koruyarak alternatif çözüm yöntemlerini geliştirmeye devam edeceğini belirtirken, paylaşımında, “Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.