İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik sabah yapılan operasyon ardından jandarma tarafından da gerçekleştirilen yeni bir operasyonu daha duyurdu. “Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirleri” operasyonunun detaylarını duyuran Bakan Yerlikaya, operasyonda 7,9 milyon hap ele geçirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik günün ikinci operasyonu düzenlendi.

Rekor miktarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7,9 milyon hapın ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmalarıyla düzenlenen operasyonda, 7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ve 63 kilogram ham madde (yaklaşık 1 milyon 280 bin hap üretilebilecek kapasitede) ele geçirildi.

Şüphelilerin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı, bu faaliyetleri organize şekilde yürüttüğü tespit edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1957772789152194572

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden İstanbul Valisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanı ve jandarma ekiplerini tebrik etti. Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı gençlerimizi koruma mücadelesidir” diyerek operasyonun önemine vurgu yaptış.