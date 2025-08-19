5G ihalesi hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şartnameyi ay sonuna kadar yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "İnşallah Ekim ayında da ihalesini yaparız. 2026'da da sinyal almaya başlayarak birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış oluruz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi için devam eden süreç hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de faaliyet gösteren 3 operatörle defaatle ve uzun istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Yine başta Avrupa olmak üzere dünyadaki 5G uygulamalarına, hangi şartlarda geçildiğiyle ilgili incelemelerde bulunduk ve bunun sonucunda da olması gerektiği gibi hem kamu faydasını düşünerek hem de bu operatörlerin yatırım yapma reflekslerini ya da yeteneklerini engellemeyecek şartları ortaya koyarak şartnameyi oluşturuyoruz. Bu şartnameyi bu ay ilan etmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

Ekim ayında ihaleyi yapmayı hedeflediklerini, 2026'da da ise ilk sinyallerin alınacağını belirten Bakan Uraloğlu, 4 büyüklerin stadyumları ve İstanbul Havalimanı başta olmak üzere ve birçok tesiste de 5G'nin deneyimlenebildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, “Dediğim gibi inşallah ekim ayında da ihalesini yaparız. 2026'da da sinyal almaya başlayarak birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış oluruz." dedi.