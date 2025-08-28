İstanbul’un Zeytinburnu ve Sarıyer ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 847 bin 600 uyuşturucu hap ve 290 kg ham madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Zeytinburnu ve Sarıyer ilçelerinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 5 milyon 800 bin hap üretilebilecek 290 kg ham maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbarat çalışmaları sonucu tespit edilen şüphelilerin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenerek operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1960922158143557871

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son 3 günde İstanbul ve Konya’da yakaladığımız uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin. Gençler, geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine suçlarının bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz” dedi.