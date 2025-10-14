Hayata geçirdiği çevre dostu projelerle 'Sıfır Atık' belgesi alan ve ilçe genelinde etkili bir atık yönetim modeli ortaya koyan Beylikdüzü Belediyesi, atık pilleri geri dönüşüme kazandırmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sıfır Atık Yönetim Planı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, atık pilleri geri dönüşüme kazandırmaya devam ediyor. İlçedeki okullar, site yönetimleri, kamu kurumları, eczaneler ve esnafların biriktirdiği atık piller haftada bir belediye ekiplerince toplanıyor.

Atıklar, Beylikdüzü Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'ndeki döküm alanına getirilerek kantara giriyor. Ardından Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından alınan atık piller, döküm merkezine götürülüyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor. Haftalık 400 ila 500 kilo arasında atık pilin topladığını ifade eden belediye yetkilileri, geri dönüşümün önemine dikkat çekerek bu alandaki çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

ÖDÜLLÜ KAMPANYAYLA 2 TON ATIK PİL TOPLANDI

Belediye öte yandan, geri dönüşüm konusunda çocuklarda da bir farkındalık yaratmak ve çevre bilincini artırmak adına TAP iş birliğiyle okullar arası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası düzenledi. Toplamda 2 ton atık pilin toplandığı kampanya sonucunda dereceye giren dört okula ödülleri Belediye tarafından teslim edildi.