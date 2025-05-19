İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, İstanbulluların sportif faaliyetlere erişimini kolaylaştırmak ve fiziksel aktivite oranını artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen projeyle birlikte İBB, iştiraki Spor İstanbul tarafından şehrin dört bir yanında işletilen tesislerinde yüzde 50 indirimle hizmet sunuyor.

İndirimden faydalanmak isteyen 14 yaş ve üstü öğrencilerin başvuru yaparken belge yüklemesine gerek yok.

Geliştirilen yeni entegrasyon sistemi sayesinde üyelerin manuel olarak belge yüklemesine veya tesise gelmesine gerek yok. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İBB ve BELBİM gibi kurumlarla sağlanan entegrasyonlar aracılığıyla, üyenin aktif öğrencilik durumu sistem tarafından otomatik olarak doğrulanarak, ilgili belge sisteme tanımlanıyor.

Bu dinamik yapı sayesinde, her kullanıcı girişinde sistem otomatik kontrol sağlayarak, geçerlilik durumunu güncel tutabiliyor.

71 TESİS VE 32 AYRI BRANŞTA SPOR YAPMA ŞANSI

İstanbullular, 32 ilçeye yayılan 71 adet İBB Spor İstanbul tesisinde 32 farklı branşta spor yapabiliyor. Yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 300 bin kişinin kullandığı tesisler, aynı zamanda özel spor etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Hatırlanacağı gii İBB Spor İstanbul, emekli ve 65 yaş üzeri vatandaşlara da sadece 1 TL’ye yüzme ve fitness yapma olanağı sunmaya başlamıştı. Bu sayede 2025 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre egzersiz yapmaya gelen emekli ve 65 yaş üstü kişilerin oranı yüzde 81 oranında artış kaydetti.