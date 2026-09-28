Sonbahar mevsimi itibarıyla asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, çevre dostu özelliğinin yanı sıra ömrünü tamamlamış asfaltın geri dönüşümüne büyük katkı sağlayan asfalt freze aracının Kayseri'de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet verdiğini ifade etti.

KAYSERİ (İGFA) 'Kendi kendine yeten belediye' olarak Kayseri Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt plentinin Kayseri için büyük bir kazanç olduğunu hatırlatan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, 'Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. Yaklaşık 10 yıldır yüzde yüz yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri'mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 214 bin metrekare alan üzerinde, Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz.

Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkani sunuyoruz. Ayrıca 2020 yılında dünya standartlarında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvarı faaliyete geçirdik. 2023 yılında hizmete sunduğumuz Agrega Üretim Tesisi ile asfalt için gereken malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan'ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz. Yine aynı yılda hizmet satın alma yerine kendimizin aracı olsun diye filomuza yeni asfalt sökme aracını dahil ettik. 2023 yılında Kocasinan'ın yollarında kendi asfalt freze makinemizle çalışmaya başladık. Kayseri'de kamuda ilk ve tek asfalt freze aracı da sadece Kocasinan Belediyesi'ne aittir. Bu araç, çevre dostu özelliğinin yanı sıra ömrünü tamamlamış asfaltın geri dönüşümüne katkı sağlayarak ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır.' ifadelerini kullandı.

Şehri her yönüyle daha ileriye taşımaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, 'Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyoruz.' diyerek noktaladı.