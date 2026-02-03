Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik hayata geçirdiği Müfredat Dışı Yarıyıl Etkinlikleri çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel olarak hazırlanan 'Müfredat Dışı Yarıyıl Etkinlikleri' dolu dolu bir programın ardından sona erdi.

Ara tatil boyunca 20 ilçede gerçekleşen atölye, tiyatro ve konserlere katılan öğrenciler, yarıyıl tatilinin keyfini doyasıya çıkardı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde gerçekleşen etkinlikler çocukları sevindirirken ailelerin de yüzünü güldürdü.

EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ ETKİNLİKLERE YOĞUN İLGİ

Yarıyıl tatilinde birçok eğitici ve öğretici etkinliği hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BALMEK Kurs Merkezleri'ndeki atölyelerin yanı sıra 'Çok Tuhaf Soruşturma', 'Nardugan', 'Sınır', 'Kırmızı Battaniye', 'Hatırla Ey Peri', 'Yerime Yatar Mısın?', 'Gani Gani Mani', 'Güzellik Yarışması', 'Bir Varmış Bir Yokmuş', 'Otobüs', ve 'Artiz Mektebi' adlı tiyatro oyunlarını izleyicilerle buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni kurulan Şehir Tiyatrosu oyuncularının da sahnelediği oyunlar, sanatseverlerden tam not aldı. Etkinlikler kapsamında 'Ayhan'la Mikrofon 10'da', 'Türk Sanat Müziği Koro Konseri' ve 'Keman-Viyola Resitali Klasik Müzik Konseri' de izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen, ailelerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kütüphane etkinlikleri, akıl ve zekâ oyunları aktiviteleri 20 ilçede çok sayıda öğrenciyi ağırladı.