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Hakimliğin değerlendirmesi sonucunda 37 şüpheliden 35'i hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Başsavcılığın açıklamasına göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 25 Ağustos 2026'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 37'si işlemlerinin ardından Başsavcılıkta hazır edildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun ardından adli sürece ilişkin açıklama yaptı.

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