Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin tamamının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 35'i tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun ardından adli sürece ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 25 Ağustos 2026'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 37'si işlemlerinin ardından Başsavcılıkta hazır edildi.
Şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.
Hakimliğin değerlendirmesi sonucunda 37 şüpheliden 35'i hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.