İstanbul'da toplu taşıma yapan metrobüsler hattında korkunç bir kaza yaşandı. Metrobüs yolunda duran bir minübüse vurmamak için direksiyonu ani refleksle sağa kıran şoför karşı taraftan gelen matrobütse çarptı. İki metrobüste çarpışmanın sonucunda ciddi hasar görürken, bir kişi hayatını kaybetti. Sefaköy'deki metrobüs kazasınnda 1 kişi hayatını kaybederken 38 kişi yaralandığı tesbit edildi. .

İstanbul Sefaköy’de metrobüs kazası meydana geldi. Kaza, Sefaköy rampası adliye hizasında meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Kaza sonrası metrobüs seferleri iki yönde de yapılamadı. Metrobüsün kaza alanından çekilmesi sonrası seferler normale döndü.

Kaza ilk belirlemelere göre Beyaz Yol çalışmasının yapıldığı noktada yaşandı. Metrobüs şoförü, ana yola girmesi gereken yerde, yola girmeyip metrobüs yolunda devam etti. Yönlendirme aracını son anda gören şoför ani bir fren yaptı ancak fren yeterli olmadı. Direksiyonu sağa kıran şoför, ters yönde giden başka bir metrobüse ortadan çarptı.

Metrobüs kazası sürücü hatası mı? İmamoğlu'ndan yeni açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Sefaköy durağında meydana gelen metrobüs kazası hakkında yaptığı son açıklamada “Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Küçükçekmece'de bu sabah iki metrobüsün çarpıştığı kazaya dair açıklamalarda bulundu.

TBB’nin 28 Ağustos'taki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunan İmamoğlu, gazetecilere kazaya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini aktardı.

Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Trafik kazası yaşandı takip ediyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşımız var. İner inmez de gidip hastanede kontrollerini yapacağım. Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor. Konumlarına bakıyor arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz. Başımız sağ olsun."

Metrobüs kazasının en net görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul’daki metrobüs kazasının en net görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde kaza sırasında yaşananlar saniye saniye yer aldı.

İstanbul Sefaköy’de meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 38 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası seferler çift yönlü olarak durduruldu. Seferler, kazaya karışan metrobüslerin olay yerinden kaldırılması sonrası yeniden başladı.

Kaza sonrası hazırlanan ön raporda metrobüs şoförünün yol çalışması ile ilgili uyarıyı görmediği belirtildi. Kaza sonrası başlatılan soruşturmada aralarında metrobüs şoförünün de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Metrobüsün önündeki aracı görmediği ve son anda karşı şeride geçmeye çalıştığı görüldü. Ancak o sırada karşı yönden gelen metrobüse orta tarafından çarptı. O sırada metrobüsün tam karşısındaki araçta bulunan 2 kişi kaza sırasından araçtan inerek kaçmaya çalıştı.