Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yatırımcıları etkileyen yalan ve yanıltıcı içerik paylaştığı belirlenen hesap sahiplerine yönelik soruşturma başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını ve yatırımcı kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesap sahipleri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, yapılan başvurular üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Açıklamada ayrıca, 11 sosyal medya hesabı sahibinin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmaların kolluk birimlerince sürdüğü belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirerek sürecin devam ettiğini açıkladı.

BASIN AÇIKLAMASI



Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular üzerine; sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy: — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) September 14, 2026