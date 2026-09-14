Adalet Bakanı Akın Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde, çocukları ve şehirleri tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Bakan Gürlek, 14 Eylül sabahı ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonlarının başlatıldığını duyurarak, yeni eğitim öğretim yılı için okullarına dönen milyonlarca öğrencinin hedef alındığına dikkat çekti.

2 BİN 447 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Operasyonların, jandarma ve polis teşkilatlarıyla birlikte 148 eş zamanlı baskın halinde yapıldığı bildirildi. Açıklamada, uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren yapılara karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

HEDEF: ÖRGÜTLERİN TÜM YAPISINI ÇÖKERTMEK

Bakan Gürlek, mücadelenin yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı olmadığını, suç örgütlerinin insan kaynağı, finansmanı, lojistik ağı ve suç üretme kapasitesinin de ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Gençleri sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapılarla da mücadele edildiği kaydedildi. Bakan Gürlek, operasyonlarda görev alan 78 Cumhuriyet Başsavcılığına, Emniyet ve Jandarma personeline teşekkür ederek, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.