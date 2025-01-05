İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bilim insanları tarafından kentin geleceğine en büyük tehdit olarak nitelenen iktidar projesi “Kanal İstanbul”a karşı yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bilim insanları tarafından kentin geleceğine en büyük tehdit olarak nitelenen iktidar projesi ‘Kanal İstanbul’a karşı yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul meselesinin önemli olduğunu belirterek, "İstanbul çarçur edilemez. İstanbul'un muhafızlığı en üst seviyede yapılmalıdır. Bu konuda elbette ki ben, sorumluluğumun ve vatandaşa olan borcumun farkındayım. Bunu amasız, fakatsız, tüm cesaretimizle yerine getirmeye söz verdik, ant içtik. İstanbul muhafızlığı yapmak, benim karakterimdir. İstanbul muhafızı olmak, benim karakterimdir. Ama inanınız ki, bu muhafızlık, burada bulunan ve bulunmayan milyonlarca yurttaşımızın karakteri olmalıdır” diye konuştu.

FARKLI KESİMLERDEN İSİMLER KATKI SUNDU

Başkan İmamoğlu’nun açılış konuşmasının ardından, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, Büyükşehir Belediyesi'nin süreç içindeki teknik ve hukuki çalışmalarını anlatan bir sunum yaptı.

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce’nin sunum konusu ise, “Beton Kanal’ın İstanbul’a Etkisi” oldu. Toplantının öğleden önceki son konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey de “Kanal İstanbul’un Marmara’ya Etkisi” üzerine görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantıda İPA Başkanı Dr. Gökce’nin yönetiminde; bilim insanları, siyasiler ve bürokratların katılımıyla, “Açık Mikrofon” etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, sırasıyla; TMMOB Aydın Adanur Usta, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, emekli başkılavuz kaptan ve uzakyol kaptanı Saim Oğuzülgen, TBMM Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar birer konuşma yaptı.