Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, geçmişte restorasyon çalışmaları yapılan tarihi bir binanın tavanının çökmesi halkı endişelendiriyor. Yetkililerden acil müdahale bekleniyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)- Bilecik'te Pazaryeri’nin Bursa Caddesi üzerinde yer alan, 2015 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayıyla sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında restore edilen tarihi bir binanın tavanı çöktü.

Özellikle KYK yurdu ve Pazaryeri İlkokulu’na giden öğrencilerin kullandığı güzergâhta bulunan bu bina, her gün yüzlerce kişinin önünden geçtiği bir tehlike noktası haline geldi.

HALK TEDİRGİN, MÜDAHALE BEKLENİYOR

İlçe halkı, tarihi binanın çevresinden geçerken büyük endişe yaşıyor. Yerel sakinler, binanın daha fazla hasar görmeden ve bir felakete yol açmadan gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor. “Her gün çocuklarımız bu yoldan geçiyor. Allah korusun, bir kaza olursa bunun hesabını kim verecek?” diyerek yetkililere çağrıda bulunuyorlar.

2015 yılında yapılan restorasyon çalışmaları sırasında binanın sağlamlaştırılması gerektiği halde bu işlemin yeterince yapılmadığı iddiaları gündeme geldi. Özellikle binanın çatısı ve üst katı, çökme riski ile büyük bir tehlike oluşturuyor. Tarihi yapının korunması amacıyla başlatılan projeler, şu an can güvenliği açısından bir tehdide dönüşmüş durumda.

PAZARYERİ BELEDİYESİ VE YETKİLİLERE ÇAĞRI

Halk, Pazaryeri Belediyesi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu başta olmak üzere tüm ilgili kurumları hızlı ve etkili bir müdahale için göreve çağırıyor. Binanın etrafında güvenlik önlemleri alınması, yıkılma tehlikesi taşıyan kısımlarının sağlamlaştırılması veya gerekirse tamamen yıkılarak yerine uygun bir çözüm getirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Pazaryeri ilçesi, tarihi yapılarıyla kültürel mirasını korumaya çalışırken, bu tür ihmaller nedeniyle büyük risklerle karşı karşıya kalıyor. İlçe sakinleri, “Bir felaket yaşanmadan harekete geçelim. Tarihimizi korurken insan hayatını tehlikeye atmamalıyız” diyerek seslerini duyurmaya çalışıyor.

Yetkililerin bu konuda harekete geçip geçmeyeceği merak konusu. Ancak Pazaryeri’nde herkes aynı fikirde: Alınacak her önlem, olası bir facianın önüne geçmek için atılan hayati bir adım olacak.