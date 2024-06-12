İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Gedik Üniversitesi iş birliği ile kadınlar için Kaynakçılık Atölyesi düzenliyor. Proje kapsamında, toplumsal cinsiyet kavramlarında erkeklere atfedilen bir meslek olan kaynakçılık sektörüne ‘kadın kaynakçı’ yetiştirilmesi hedefleniyor.İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak amacıyla kadınlar için ‘Kaynakçılık Atölyesi’ projesini hayata geçirdi. Atölye çalışmaları kapsamında, kadınlara temel kaynakçılık becerileri kazandırılarak uygulamalı eğitimler veriliyor.

Başvurular ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden üzerinden yapılıyor.

3 Haziran 2024 tarihinde başlayan ilk kaynakçılık atölyesi, 2 hafta sürecek. Toplam 10 günde 90 saat teorik ve pratik eğitimin alındığı program kapsamında, sınavdan geçen kaynakçı adaylarına meslek sertifikası verilecek. İlk etapta 7 kadın, kaynakçılık atölyesinde eğitim görüyor.

“ADIM ATMADAN YOLUN SONUNU GÖREMEYİZ”

Kursiyerlerden Şükran Keleş, “Atölyeyi internette gördüm, hep farklı bir şey yapmak istiyordum. Eğitimler güzel geçti, başlarken bu işten bu kadar zevk alacağımı tahmin etmemiştim. Kadınlar olarak her işi kendimiz yapabiliriz. Ben, evimdeki tamir, tesisat işlerini kendim yapıyorum, son çare usta çağırıyorum... Kaynakçılık alanında da çalışmak isterim. Bu işin kadını erkeği yok. Yeter ki içimizdeki cesareti dışarı çıkaralım, çünkü adım atmadan yolun sonunu göremeyiz” diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar ise, “Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak, geçen hafta lastik değiştirme atölyesinin ardından kadınlara bu kez kaynakçılık eğitimi veriyoruz. Bizim için önemli olan bu işin farkındalık boyutudur. Çünkü biz, “Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok, kadınlar her alanda var olabilir” diyoruz. Mesleklerin cinsiyetleri ile alakalı toplumdaki farklı algıları kırmak istiyoruz. Bu konuda duyarlılığımızı sürdüreceğiz” dedi.