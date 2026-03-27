İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Dijital Deneyim Merkezi (DDM), sanatı dijital olanaklarla yeniden yorumlayarak İstanbul'a benzersiz, çok duyulu ve etkileşimli bir kültür sanat deneyimi sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi, dijital sergicilik alanındaki öncü yaklaşımını bir kez daha ortaya koyarak, Japon sanatının yüzyıllar boyunca şekillenen görsel ve mekânsal dilini büyük ölçekli projeksiyonlar, interaktif yüzeyler ve fiziksel-dijital enstalasyonlarla modern bir anlatı içinde sunuyor.

Düşler Zamanı: Japonya sergisinde ziyaretçiler, doğa betimlemelerinden mitolojik anlatılara, ikonik eserlerden sahne sanatlarının görsel dünyasına uzanan bu kapsamlı içerikte yalnızca izleyici değil, deneyimin aktif bir parçası hâline geliyor. Sergide yer alan sanatçılar Barış Kabalak, Çağatay Güçlü, Danny Rose Studio, DECOL, Fuat Genç, Hakan Yılmaz, Özde Karadağ, Süleyman Yılmaz ve Umur Burak'ın eserleri ile ziyaretçiler Japon sanatının zenginliğini ve çok katmanlı estetiği ile İstanbul'da buluşuyor.

JAPON KÜLTÜRÜ DDM'DE YAŞANIYOR

20 Mart'ta kapılarını açan serginin resmi açılış töreninde sergide yer alan eserler dışında sahnelenen özel performanslar, Japon kültürünün iki kadim sanat disiplinini bir araya getirdi. 2006 yılında Bremen'de temelleri atılan ve 2013 yılından bu yana İstanbul'da da faaliyetlerini sürdüren Japon Savaş Davulları (taiko) grubu MASADAİKO, Üstad Nishimune Masakazu'nun 'YOAKE' (Gündoğumu) adlı eserini sahneye taşıdı. Emiko Karayılmaz, Ran Gordi ve Maki Sarıçalı'dan oluşan grup, güneşin karanlık içinden doğuşunu güçlü ritimleriyle yorumladı.

Performansa, Japon kaligrafisi ve semboloji alanında 30 yılı aşkın süredir çalışan sanatçı HAKKAİ eşlik etti. 'Fude-Samuray' lakabıyla tanınan sanatçı, davulların ritmi eşliğinde serginin temasını kaligrafik bir yorumla kâğıda aktararak izleyicilere müzik ve görsel sanatların eş zamanlı üretimine tanıklık etme imkânı sundu.

Serginin açılış töreninde konuşan Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, Japonya Başkonsolosluk temsilcilerinin değerli destekleri için teşekkür ederek, sergi süresince ziyaretçilere, farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap edecek çeşitli workshop'lar ve gösterilerle birlikte, spor ve yoga gibi etkinliklerle serginin bir parçası olarak aktif deneyim yaşama imkânı sunulmasının hedeflendiğini vurguladı. Kültür AŞ Genel Müdürü Akın ayrıca 'Düşler Zamanı: Japonya' sergisi, ziyaretçilerini yalnızca izlemeye değil, aynı zamanda deneyimlemeye davet eden, duyulara hitap eden benzersiz bir deneyim sunuyor. Her bir bölüm, Japon kültürünü ve estetik mirasını araştırmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye yönlendiriyor. Açıldığı ilk haftada 10 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan sergi, Dijital Deneyim Merkezi'nde gerçekleştirilen dört sergi toplamda 600.000 ziyaretçiye ulaştı. 'Düşler Zamanı: Japonya', yaz sonuna kadar devam edecek ve farklı yaş ile ilgi gruplarına hitap etmeyi sürdürecek. Bu sergi, Dijital Deneyim Merkezi'nin vizyonunu, teknolojiyi sanatla bütünleştirerek kültürel deneyimi dönüştürme misyonunu bir kez daha ortaya koyuyor ve ziyaretçilere unutulmaz bir Japon sanat yolculuğu yaşatıyor' dedi.