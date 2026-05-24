Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Arnavutköy Belediyesi ekipleri ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye bünyesinde oluşturulan cami temizlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik yapıldı.

Çalışmalarda cami içleri yıkanırken halılar süpürülüp dezenfekte edildi, ayakkabılıklar, camlar, mihrap, minber ve şadırvan alanlarında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda da hijyen uygulamaları titizlikle tamamlandı.

Temizlik çalışmalarının ardından camilerde misk amber ve gül suyu kokuları kullanılarak ibadethaneler bayramın manevi atmosferine uygun hale getirildi. Özellikle bayram namazı öncesinde vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte ilçe genelindeki camiler bayram öncesinde hem hijyenik hem de manevi atmosferiyle vatandaşları karşılamaya hazır hale getirildi.