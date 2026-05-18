İstanbul’un dinamik sivil toplum kuruluşlarından biri olan Arnavutköy Giresunlular Derneği, hafta sonu gerçekleştirdiği geniş katılımlı kahvaltı programıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Dernek bahçesinde düzenlenen ve gelenekselleşen dostluk buluşmasına, İstanbul ve ilçe genelindeki Giresunlu hemşehrilerin yanı sıra bölgedeki siyasi partilerin temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi.

Karadeniz Kültürü ve Dayanışma Ruhu Ön Plandaydı

Giresun'un yöresel lezzetleri ve sıcak sohbetler eşliğinde başlayan kahvaltı programı, Karadeniz kültürünü ve dayanışma ruhunu bir kez daha pekiştirdi. Katılımcılar sivil toplumun yerel yönetimler ve siyaset üzerindeki birleştirici gücünü vurgularken, organizasyon genelinde dostluk ve samimiyet havası hakim oldu.

Başkan Ahmet Karasakal'dan Teşekkür Mesajı

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Arnavutköy Giresunlular Derneği Başkanı Ahmet Karasakal ve yönetim kurulu, davetlilerle tek tek ilgilendi. Başkan Karasakal, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kahvaltı programımıza katılarak bizleri onurlandıran, pazar günümüzü güzelleştiren ve enerjileriyle bizlere motivasyon kaynağı olan tüm siyasi parti temsilcilerimize, yönetim kurulu üyelerimize ve kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunarız. Giresunluların bu örnek birlikteliği her zaman daim olacaktır."

Siyasi Partilerden Yoğun Katılım

Bölgedeki farklı siyasi parti temsilcilerinin de katılım sağladığı kahvaltı programında sivil toplum-siyaset ilişkileri ve Arnavutköy'ün yerel gündemi üzerine istişarelerde bulunuldu. Derneğin güncel faaliyetlerini yakından takip etmek ve gelecek etkinliklerden haberdar olmak için resmi Arnavutköy Giresunlular Derneği Facebook Sayfası ziyaret edilebilir.