İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili nedeniyle Maltepe'de vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu.

Belediye ekipleri, başta meydan ve metro durakları olmak üzere ilçenin yoğun olduğu noktalarda kurduğu stantlarda Maltepelilere kandil simidi dağıttı. Kandil simidi ikramı sırasında belediye yetkilileri vatandaşların kandilini de kutladı. Vatandaşlar bu kandilde de kendilerini unutmayan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen ve Maltepe Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek duydukları memnuniyeti dile getirdi.