GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı arasında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ve traktörü bulunan çiftçilere yönelik reflektör dağıtımını kapsayan 'Reflektör Tak Görünür Ol' sosyal sorumluluk projesinin protokolü imzalandı.

Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te uygulanacak proje kapsamında, ÇKS'ye kayıtlı yaklaşık 46 bin 500 çiftçiden traktör sahibi olanlara reflektör dağıtılacak. Proje ile özellikle gece ve düşük görüş koşullarında traktör ve tarımsal römorkların trafikte daha görünür hale gelmesi, can ve mal güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

ÇİFTÇİNİN TALEBİ PROJEYE DÖNÜŞTÜ

2025 yılında düzenlenen Tarım Fuarı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yönelik yapılan ankette, katılımcıların yüzde 40'ının reflektör talep etmesi üzerine proje çalışmaları başlatıldı. Traktörlerde reflektör kullanımının yaygınlaştırılmasıyla, reflektör eksikliğinden kaynaklanan kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Protokol töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehir güvenliğinin her şeyin temelini oluşturduğunu vurguladı. İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli çalışmalara önem verdiklerini belirten Şahin, 'İnsanların canı ve malı bize emanet. Eğer şehir güvenli değilse koyduğunuz bütün hedeflerin hiçbir anlamı yok. Traktörler için 'reflektör tak, görünür ol' diyerek Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini sahada uyguluyoruz' dedi.

Kazalara ilişkin verilere de değinen Şahin, 'Kaza sayısının 37'den 25'e düşmesi çok kıymetli. 46 bin traktörde reflektör kullanımı yaygınlaştığında bu sayının hızla sıfıra yaklaşmasını hedefliyoruz. Bir canı kurtarmak, bir annenin duası olmak bizim için en büyük kazanımdır' ifadelerini kullandı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise reflektör kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, 'Bazen çok basit tedbirler can güvenliğinizi korumanıza yeterlidir. Gaziantep'te yaklaşık 38 bin traktör bulunuyor ve özellikle hasat dönemlerinde bu araçlar trafikte yoğun şekilde yer alıyor. Bu ihtiyacı Büyükşehir Belediyemizle paylaştık ve bugün somut bir adım attık' dedi.

Vali Çeber, reflektörlerin dağıtımının ardından çiftçilerden bunları mutlaka kullanmalarını rica etti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen de projenin amacının traktör sürücülerini reflektör kullanımı konusunda bilinçlendirmek olduğunu belirterek, 'Gece ve düşük görüş koşullarında traktörlerin yeterince görünür olmaması ciddi riskler oluşturuyor. Oysa bu kazaların büyük bölümü reflektör kullanımıyla önlenebilir. Dağıtacağımız reflektörler bir ekipman gibi görünse de bir hayatı kurtaracak kadar hayati öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki görünür olmak hayat kurtarır' diye konuştu.