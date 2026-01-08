Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur maaş katsayısı artışına göre belirlenen 2026 yılı bedelli askerlik ücreti 333.089,04 TL olarak açıklandı. Başvurular 7 Ocak itibarıyla başladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı bedelli askerlik işlemlerinin başladığını duyurdu. Daha önce yapılan düzenleme kapsamında memur maaş katsayısındaki artış oranına göre belirlenen bedelli askerlik tutarı 333.089,04 TL olarak belirlendi.

Bakanlık açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranının esas alındığı vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk altı ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre üç yüz otuz üç bin seksen dokuz lira dört kuruş (333.089,04 TL) oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/9M4M6VL88I — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2026

2026 yılı bedelli askerlik müracaatları 7 Ocak 2026 itibarıyla başlamış olup, askerlik çağına gelmiş ve bedelli askerlikten faydalanmak isteyen vatandaşlar gerekli işlemleri Milli Savunma Bakanlığı'nın ilgili başvuru sistemleri üzerinden gerçekleştirebilecek.