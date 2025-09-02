Bunlar da ilginizi çekebilir

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanırken, Bakan Yerlikaya, İstanbul Valisi’ni, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nı ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını, evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyonlarda 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 kg eroin ve 36 kg kimyasal madde yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 10 şüphelinin tamamının tutuklandığını duyurdu. Operasyonlar Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü’nde gerçekleşti. ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

