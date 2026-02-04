Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, yaklaşık 3 yıllık bilimsel çalışmaların ardından geliştirdiği yazılımla vatandaşların, binaların deprem dayanıklılığı, zemin sıvılaşması ve risk durumunu tek tuşla sorgulayabilmesini sağladı. Sistem şimdilik Bursa Yıldırım ilçesinde aktif ve ücretsiz hizmet veriyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyübhan Avcı ve 15 kişilik ekibi, Bursa'nın depremselliğine ilişkin kritik bir yazılım geliştirdi. Sistem, zemin sıvılaşması, bina risk durumu, yapım yılı, fay hattına uzaklık ve depreme karşı dayanıklılık gibi verileri tek bir portalda topluyor.

Yaklaşık 3 yıl süren saha ve laboratuvar çalışmaları sonucunda ortaya çıkan sistem, vatandaşların 'www.depremzeminsorgulama.com' adresi üzerinden kendi ev veya iş yerlerinin risk durumunu öğrenmesine imkân tanıyor.

Şu anda Yıldırım ilçesinin bazı mahallelerinde aktif olan sistemin, Bursa'nın tamamına ve daha sonra Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyübhan Avcı, Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören 3 binden fazla binayı inceleyerek farklı zemin türlerinden elde edilen verilerle Bursa'nın risk haritasını oluşturduklarını açıkladı. Prof. Dr. Avcı, 'Bu yazılım, kamu kurumları ve vatandaşların erişimine açık olarak tasarlandı. Zemin sıvılaşması, heyelan riski ve bina hasar durumu gibi net bilgiler sunuyor. Belediyeler bu verilerle ruhsat ve planlama süreçlerinde sağlıklı kararlar alabilecek' dedi.

Sistem, mahalle, ada ve parsel bazında sorgulama yapılmasına imkân tanıyor. Konut alıcıları ve kiracılar, binanın yapım yılı, kat sayısı, taşıyıcı sistemi, zemin özellikleri ve fay hattına yakınlığı gibi bilgileri görüntüleyebiliyor. Avcı, ayrıca riskli alanlar için zemin etüdü ve deprem performans analizlerinin de raporlandığını belirtti.

Bugüne kadar 3 binden fazla zemin etüdü bilgisini sisteme aktardıklarını kaydeden Avcı, 'Bursa'nın tamamı haritalandıktan sonra talep edilen illerin de risk haritalarını çıkaracağız. Bu, Türkiye'de yapılmış tek çalışma ve son derece önemli. Depreme uyumlu bir dönüşüm için devlet ve vatandaş el ele vermeli' dedi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projeyi 'şehirle ve toplumla bütünleşen üniversite' vizyonunun somut örneği olarak nitelendirerek, 'Vatandaşlar yaşadıkları binaların ve zeminlerin deprem riskini kolayca öğrenerek bilinçli kararlar alabilecek. BTÜ olarak, bilimsel bilgiyle şehirlerimizi daha güvenli hale getirmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.