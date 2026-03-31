Tarihçi, yazar ve emekli tuğgeneral Naim Babüroğlu, 'Atatürk ve Cumhuriyet' söyleşisiyle Bakırköylülerle buluştu. Programa Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği 'Bakırköy Muhabbeti' söyleşileri kapsamında bu haftanın konuğu tarihçi, yazar ve emekli tuğgeneral Naim Babüroğlu oldu. 'Atatürk ve Cumhuriyet' başlıklı söyleşi, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Söyleşide Naim Babüroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet'in tarihsel sürecini ve önemini katılımcılarla paylaştı. Katılımcılar, söyleşi boyunca hem tarihsel bilgiler edinme hem de merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Programa Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da katılarak söyleşiyi takip etti. Etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Söyleşinin sonunda Naim Babüroğlu, kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

'BAKIRKÖY'E İVME KAZANDIRDI'

Söyleşi hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşan Naim Babüroğlu, 'Her hafta böyle bir etkinliğin düzenlenmesi hem yurttaşlarımızın bilgi ihtiyacını karşılıyor hem de bizleri okuyucularımızla buluşturuyor. Hele ki Atatürk ve Cumhuriyet konusunda beni çağırmaları benim için büyük bir onur. Bu etkinlik Bakırköy'e bir ivme kazandırdı. Sayın belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum' dedi.