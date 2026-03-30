Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında yürüttüğü kampanyada 10 bin 500 litre atık yağ toplanarak 10,5 milyar litre suyun kirlenmesi önlendi. Çevre bilincine öncülük eden öğrenciler ödüllerle teşvik edilirken, kent genelinde sürdürülebilir gelecek adına güçlü bir farkındalık oluşturuldu.

DENİZLİ (İGFA) - Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Umut Somyürek, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci ile davetliler katıldı.



10,5 MİLYAR LİTRE SUYUN KİRLENMESİ ENGELLENDİ



Programda, iklim değişikliği ve sıfır atık konularını içeren tanıtım filmi katılımcılara önemli bir farkındalık kazandırırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir bir gelecek ve temiz bir çevre hedefiyle başlattığı 'Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası'nın sonuçları da bu törende açıklandı.

Denizli halkı ve öğrencilerin çevre konusundaki hassasiyetini ortaya koyan projede bir önceki kampanya döneminde, 750 litre olan atık yağ toplama miktarı 10.500 litreye çıkarılarak önemli bir başarıya imza atıldı. Bu sayede 10,5 milyar litre suyun kirlenmesinin önüne geçildi.



'BU DÜNYA HİÇBİRİMİZİN DEĞİL'



Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, doğanın bir miras değil, gelecek nesillerden ödünç alınmış bir emanet olduğunu belirtti.

Doğal kaynakların verimli kullanılması gerektiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, katıldığı etkinlikte çocuklara ve ailelere seslenerek, 'Bu dünya hiçbirimizin değil; hepimiz bu dünyayı öyle bir korumak zorundayız ki bizden sonra gelecek olanların da her şeye rahatça ulaşabilmesini sağlamalıyız. Sadece özel günlerde değil, her an bu bilinci yaşamalıyız. Eğer bu doğayı koruyamazsak, çocuklarımıza ve kardeşlerimize sağlıklı bir gelecek bırakamayız' ifadelerini kullanarak çevre duyarlılığının yaşam tarzı haline getirilmesi gerektiğini hatırlattı.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÇEVRE SEFERBERLİĞİ ÇAĞRISI



Evsel atık yağların lavaboya dökülmemesi ve su tasarrufu konularında çocuklardan ailelerini uyarmalarını isteyen Başkan Çavuşoğlu, samimi bir dille gündelik alışkanlıkların değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Özellikle banyoda su ısınana kadar boşa akan suyun kovalarda biriktirilmesi tavsiyesinde bulunan Çavuşoğlu, 'Diş fırçalarken suyu kapatan, duşta su ısınana kadar kovasını hazır tutan o güzel yürekli çocuklarımızı alkışlıyorum. Biz en temiz suyu içebilmek, en sağlıklı sebzelere ulaşabilmek ve yeşil ovalarda oynayabilmek için bugün çevreye sahip çıkmak zorundayız. Hep beraber el ele verirsek, daha güzel ve yaşanabilir yarınlara ulaşabiliriz' dedi.



ÇEVRECİ ÇOCUKLARA BİSİKLET VE TABLET ÖDÜLÜ



Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. En fazla atık yağ toplayan okullar arasında 1200 Evler İlkokulu 3.465 litre ile birinci olurken, Borsa İstanbul İlkokulu 3.110 litre ile ikinci, Sıdıka Çalışkan Ortaokulu 1.390 litre ile üçüncü oldu. Dereceye giren okullara temizlik seti hediye edildi.

Bireysel kategoride ise en fazla bitkisel atık yağ toplayarak dereceye giren 4 öğrenci tablet kazanırken; 6 öğrenci de bisikletle ödüllendirildi. Ayrıca kampanya kapsamında yapılan çekilişle 40 şanslı öğrenci daha yeni bisikletlerine kavuştu.



PROGRAM TİYATRO OYUNU İLE SONA ERDİ



Tören, öğrencilerin büyük bir ilgiyle izlediği 'Su Perisi Lara' adlı tiyatro gösterisiyle sona erdi. Doğanın korunması, iklim değişikliği ve su tasarrufu temalı oyun, miniklerin çevre bilincini eğlenceli bir yolla pekiştirdi. Oyun çocukları hem eğlendirdi hem de çevreye karşı daha duyarlı olmaları için önemli mesajlar verdi.