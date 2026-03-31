Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi öğrencileri, disiplinli çalışmaları ve etkileyici yorumlarıyla hem jüriyi büyüledi hem de çok sayıda ödülün sahibi oldu.

Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl 17.si gerçekleştirilen 'Genç Yetenekler Tekirdağ'da Buluşuyor 2026 Müzik Festivali', Keşanlı öğrencilerin gövde gösterisine sahne oldu.

Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen dev organizasyonda Keşan'ı temsil eden öğrenciler, disiplinli çalışmalarının meyvesini alkışlar ve ödüllerle topladı.

Keşan BİLSEM'den Klasik Müzik Rüzgârı

Müzik öğretmeni Hüseyin Tansu Kırcıoğlu rehberliğinde festivale hazırlanan Keşan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri,Beethoven, Bizet, Schumann ve Morricone gibi ustaların eserlerini başarıyla seslendirdi.

Alara İnce: Beethoven - Bagatelle Op.119 No.1

Mert Cengiz: Friedrich Burgmüller - Ballade Op.100 No.15

Elif Defne Gülpınar: Georges Bizet - Habanera

Derya Umur: Ennio Morricone - The Ecstasy of Gold

Aysu Dinç: Robert Schumann - Vahşi Atlı

Ecrin Baş: Yann Tiersen - Comptine d'un autre été ve Erik Satie - Gnossienne No.1

BİLSEM Ses Topluluğu; Hüseyin Tansu Kırcıoğlu (piyano) ve Çiğdem Saylam Kırcıoğlu'nun (çello) eşliğinde seslendirdikleri 'Voi Sur Ton Chemin' eseriyle 'Çalgı Eşlikli Yapıt Yorumlama Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca solo alanında 'Gelecek Vaadeden Müzisyen' ve 'Solo Yapıt Yorumlama' ödülleri de Keşan'a geldi.

YUSUF ÇAPRAZ ANADOLU LİSESİ'NDEN DUYGUSAL YORUM

Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi öğrencileri Sefa Berkay Nayam (gitar-vokal) ve Aybars Efe Balçık (bağlama), müzik öğretmenleri Çiğdem Saylam Kırcıoğlu'nun rehberliği ve çello eşliği ile sahne aldı.

'Ah Bir Ataş Ver' türküsünü seslendiren topluluktan;

Aybars Efe Balçık: Solo Yapıt Yorumlama Başarı Ödülü,

Sefa Berkay Nayam: Türk Halk Müziği Yorumlama Başarı Ödülü aldı.

KATKIDA BULUNAN KURUMLARA TEŞEKKÜR

Keşan BİLSEM Müdürü Erdinç Erdemir ve Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Palabıyık, öğrencilerin başarısında emeği geçen öğretmenlere, velilere ve desteklerinden dolayı Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik'e teşekkür ettiler. Okul yönetimleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.