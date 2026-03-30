Kıbrıs Gazisi Hüsmen Karaman, 73 yaşında Keşan'da vefat etti. Cenazesi, Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ndeki askeri törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karasatı köyü halkından, merhum Sait ve merhume Rahime Karaman'ın oğulları, Sevim Karaman'ın eşi, Hakkı Karaman ve Selma Uçar'ın babaları, Hasan Hüseyin Uçar ve Hidayet Karaman'ın kayınpederleri, Burak Efe'nin dedesi, Bilal Karaman, Osman Karaman, Mahmut Karaman, Cevriye Yılmaz, Cemile Atik, Hediye Koyuncu'nun ağabeyleri olan Keşan'ın pazarcı esnaflarından Kıbrıs Gazisi Hüsmen Karaman (73)'nın cenazesi ikindi vaktinde Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde düzenlenen askeri törenin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene; AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, 4.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı temsilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Erdoğan muhtarlar, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Keşan İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu'nun cenaze namazını kıldırmasının ardından Karaman'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.