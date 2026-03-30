Manisa Büyükşehir Belediyesi, atık pillerin doğaya verdiği zararı azaltmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla Atık Pil Toplama Kampanyası'nı yeniden başlattı. Kampanya kapsamında 1 kilogram atık pil getiren vatandaşlara zeytin fidanı hediye edilirken, uygulama Manisalılar tarafından yoğun ilgi ve takdirle karşılandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle, toprağa ve su kaynaklarına ciddi zararlar veren atık pilleri kontrol altına alınması hedefleniyor. 7'den 77'ye Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği kampanya ile geri dönüşüm bilincini teşvik eden bu çalışma ile hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de şehrin bitki örtüsünün zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan standa atık pillerini getiren vatandaşlara zeytin fidanları teslim edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz de standı ziyaret ederek atık pil getiren öğrencilerle bir araya geldi ve fidanlarını takdim etti. Ata Temiz, 'Atık pillerin geri dönüşüme kazandırılmasıyla hem doğamızı koruyor hem de geleceğe daha yeşil bir çevre bırakıyoruz' dedi.

Çevre bilincini artırmak ve atık pillerin doğaya verdiği zararı en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen 'Atık Pil Toplama Kampanyası'na Manisa Valisi Vahdettin Özkan da destek verdi.

Kampanya standını ziyaret eden Vali Özkan, 'Her şey, çevre duyarlılığıyla ilgili. özellikle çevresel tahribatı oluşturacak unsurların toplanması, çevreye nefes veren yeşil dağıtılması kıymetli bir şey. Tebrik ediyoruz' ifadelerini kullandı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Sıfır Atık ve Hafriyat Yönetimi Şube Müdürü Efnan Bacı, da kampanya ile ilgili bilgi verdi. Şube Müdürü Efnan Bacı, 'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun önderliğinde 7 ilçemizle birlikte yürüttüğümüz atık pil kampanyamızda 1 kilo atık pil getiren vatandaşlarımıza 1 adet zeytin fidanı hediye ediyoruz. Manisa'mızı seven, çevreyi seven tüm vatandaşlarımızı kampanyaya davet ediyoruz' şeklinde konuştu.





Öte yandan vatandaşlar ise kampanyanın hem çevreyi korumaya katkı sunduğunu hem de farkındalık oluşturduğunu belirterek, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.