Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin yapay zeka asistanı 'MEGA' binlerce vatandaşın talebi ile ilgileniyor.

KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların talep oluşturma, talep sonucu öğrenme, borç sorgulama ve bilgi alma işlemlerine yardımcı olan MEGA, kısa süre içerisinde yanıt üreterek, hızlı, güvenilir ve kesintisiz bir iletişim sağlıyor.

MEGA, belediyenin çağrı merkezi ve WhatsApp hattı üzerinden ulaşım sağlayan vatandaşlara anında destek sağlıyor. Bu yenilikçi adımla Melikgazi Belediyesi, bölgede yapay zekâyı hizmet süreçlerinde aktif olarak kullanan belediye konumuna ulaştı.

0530 253 91 91 ve 0352 252 13 33 numaralı Whatsapp ihbar hatlarından Melikgazi Belediyesi'ne anında ulaşım sağlayan vatandaşlar ise uygulamadan oldukça memnun.

MEGA 5 ay içerisinde 42 bin çağrı karşıladı, 20 bin Whatsapp yazışması gerçekleştirdi, 120 bin dakika görüştü ve 15 bin başvuru oluşturdu. MEGA 1200 farklı konuyu anlayabiliyor ve 7/24 hizmet veriyor.

Vatandaşın taleplerine hızlı çözüm bulunmasını sağlayan, binlerce talebi kolaylıkla ilgili birimlere aktaran akıllı belediyecilik uygulamaları ile işlemlerin daha kolaylaştığını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi'mize kazandırdığımız hizmetleri vatandaşlarımızın istekleri ile şekillendiriyoruz. Akıllı belediyecilik uygulamalarımızla binlerce vatandaşımız yalnızca 2 dakika gibi kısa bir sürede bizimle iletişime geçmiş, talebini bizlere iletmiş oluyor. İlgili birimlerimiz ise konuya hemen müdahale ederek çözüm sağlıyoruz. Hızlı, güvenilir bir sistem, 7/24 yaşayan bir sistem. MEGA'yı vatandaşlarımız gerçekten çok sevdiler. MEGA ile sohbet edenler bile oluyor. Melikgazi Belediyemiz hizmette zaman, sınır tanımıyor. Bizimle iletişime geçmek istediğiniz anda MEGA her zaman yanınızda.' dedi.