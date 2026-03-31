Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile birlikte 62. Kütüphane Haftası açılış programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, 'Gençler, sizler bizim için çok önemlisiniz. Geleceğimizsiniz' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen açılış programı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı ile il protokolü ile birlikte programa katılarak, kültür ve eğitim alanındaki yatırımlara verdikleri önemi bir kez daha ortaya koydu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Kayseri İl Halk Kütüphanesi bünyesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, amaçlarının Kütüphane Haftası ile ilgili hafta boyunca kitapla yatıp, kitapla kalkmak, kitabı konuşmak, kitapseverlerle buluşmak ve gençleri motive etmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi: 'Kitap zenginliktir. Bilgi, ayrıca insanın kişiliğinin gelişmesine en büyük katkı sağlayan ortamdır, kütüphaneler de bunun en güzel hizmet veren kısımlarıdır. Kayseri'mizde elbette çok değerli bakanımızın teşrifleri ile bu güzel mekânı Kültür Bakanlığımıza yakışır şekilde teslim edip, onların da içerisinin donanımını sağlamak suretiyle şehrimize kazandırılmış olması bizleri de sevindirmiştir. İşi uzmanına bırakmak lazım. Bu işin tabi ki en iyisini Kültür Bakanlığımız yapar. İmkânları, bu konuda deneyimleri hepimiz için ışık saçıcıdır. Çok değerli bakanımıza hem teşriflerine teşekkür ediyorum. Hem bizi kütüphane konusunda hem de müzeler konusunda yalnız bırakmayıp, taleplerimize her zamanki sıcaklığı ile cevap veriyor olması bizleri de keyiflendiriyor.'

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri hakkında bilgiler vererek devam ettiği konuşmasında, 'Okuyanı bol olsun, ziyaretçisi çok olsun diyorum' ifadelerini kullanarak, 'Kayseri genç dostu bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almış olan bir şehir. Beş üniversitesi olan bir şehir. Makarr-ı ulema, makarr-ı evliya diye nitelendirdiğimiz âlimler şehri, ilmin önemini bilen bir şehir olarak Kayseri'mizin her zaman anılmasını isterken, bunu da hak ettiğine inanıyoruz. O açıdan da bu konuda gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.

Büyükkılıç sözlerinin sonunda, kütüphanelerde her türlü imkânın ziyaretçilerine verildiğini dile getirerek, bir kütüphanenin de ötesinde hizmet verdiklerini sözlerine ekledi ve rekorlarla dolu kitap fuarlarına 8. Kayseri Kitap Fuarı ile devam edeceklerini, çocuk kitaplarının da dâhil olacağı kitap fuarının 17-26 Nisan 2026'da hizmet vereceğini hatırlattı. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik her alanda tüm kurum ve kuruluşları ile hizmet vermeye gayret ettiklerini belirterek, 'Gençler, sizler bizim için çok önemlisiniz. Geleceğimizsiniz. Sizlerin donanımlı, eğitimli, özgüven içerisinde olması bizleri keyiflendirir. Bizi takip edin. Biz sizi ihmal etmeyelim, siz de bizi ihmal etmeyin diyoruz' şeklinde sözlerini noktaladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise makarr-ı ulema diye nitelendirilen kentin kütüphaneye bu kadar önem vermesinin kendisini çok mutlu ettiğini kaydederek, bu kütüphanenin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edildiğini söyledi.

Türkiye'nin geldiği nokta hakkında büyük bir gurur duyduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da 'Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, ilimiz nezdinde kıymetli milletvekillerimizle, valimizle, belediye başkanımızla muhteşem bir millet bahçesi' ifadelerini kullanarak, şehrin geldiği nokta dolayısıyla Büyükkılıç ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kütüphane Haftası açılışının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Gençlerle Alev Alatlı Okumaları' programına da katıldı.

Kayseri İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Prof. Dr. Bahtiyar Aslan ve Doç. Dr. Yusuf Gökkaplan gençlerle bir araya gelerek konferans verdi. Programda gençlerin düşünsel gelişimine katkı sunacak okumaların ve akademik paylaşımların önemine dikkat çekildi.