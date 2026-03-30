Bilecik'te 62. Kütüphane Haftası, anlamlı bir programla kutlandı. 'İyileştiren Kütüphane' temasıyla 30 Mart-05 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, yıl boyunca en çok kitap okuyan vatandaşlar ödüllendirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, farklı yaş ve kategorilerde 'Yılın Okuru' seçilen kitapseverlere ödüllerini takdim etti. Program, kitap okuma alışkanlığının teşvik edilmesi ve kütüphanelerin toplumdaki yerinin güçlendirilmesi açısından dikkat çekti.

Kütüphane Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Vali Sözer, Bilecik genelinde yürütülen kütüphane hizmetleri hakkında bilgi aldı. Görüşmede, özellikle gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde okuma alışkanlığını yaygınlaştırmaya yönelik projeler ele alındı.

Vali Sözer, kitap okumanın yalnızca bireysel gelişimi değil, toplumsal bilinç ve kültürel zenginliği de artırdığını vurgulayarak, 'Okuyan, araştıran ve kendini geliştiren bireyler sayesinde daha güçlü bir toplum inşa edebiliriz. Kütüphanelerimiz her yaştan vatandaşımız için birer bilgi, kültür ve öğrenme merkezidir' dedi.

Bilecik'te kütüphanelerin sunduğu imkânların her geçen gün daha etkin kullanıldığını belirten Sözer, bu tür etkinliklerin okuma kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Kütüphane Haftası etkinlikleri, hafta boyunca düzenlenecek çeşitli programlarla devam edecek.