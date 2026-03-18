Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), suyun musluklara ulaşana dek geçirdiği her aşamayı güvence altına almak için kurumsal iş birliklerinin ağını genişletiyor.

SAKARYA (İGFA) - Şehir genelinde faaliyet gösteren tesisat ustalarının mesleki yeterliliklerini artırmak ve uygulamalarda ortak bir kalite standardı yakalamak amacıyla, Sakarya Sıhhi Tesisatçılar Odası ile stratejik bir iş birliği süreci başlatılıyor.

Bu vizyoner adımla, ev ve iş yerlerindeki hatalı müdahalelerden kaynaklanan su israfının kesin olarak önüne geçilecek.

YÖNETMELİK SAYIŞTAY İNCELEMESİNDE

SASKİ tarafından titizlikle hazırlanan 'Sıhhi Tesisat Uygulamaları ve Eğitimi Hakkında Yönetmelik' taslağının çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Mevcut durumda Sayıştay incelemesinde olan bu kritik düzenleme, yasal sürecin ardından hızla yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin aktif hale gelmesiyle birlikte, suyun kaynağında korunmasına yönelik en önemli yasal zeminlerden biri oluşturulmuş olacak.

EĞİTİMLİ USTALAR, SIFIR İSRAF VİZYONU

Yönetmelik sürecinin tamamlanmasına paralel olarak, SASKİ ile ilgili meslek kuruluşları arasında 'Yetkili Tesisatçı Eğitimi ve İş Birliği Protokolü' imzalanacak. Şehrin su altyapısı doğrudan ana hattan son kullanıcıya kadar uzman eller tarafından, sıfır kayıp prensibiyle yönetilecek.

'SUYU HER DAMLASIYLA, KAYNAĞINDA KORUYORUZ'

SASKİ Müdürü Seyit Sakallıoğlu sürece dair yaptığı açıklamada, 'Su tasarrufu sadece devasa altyapı hatlarında değil, evlerimizin içindeki tesisatlar da başlar. Bu anlayışla Sakarya Sıhhi Tesisatçılar Odası ile şehrimizin su geleceğini koruyacak çok değerli bir sürece adım atıyoruz. Sayıştay incelemesinde olan yönetmeliğimiz yürürlüğe girdiğinde, yetkili ve eğitimli ustalarımızla birlikte su israfını kaynağında, daha oluşmadan çözeceğiz. Sürdürülebilir su yönetimi hedefimizle, paydaşlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.