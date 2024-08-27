30 Ağustos Zafer Bayramı, İstanbul’un her köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.İstanbul (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul’un her köşesinde bayramın ruhunu ve anlamını yansıtan bir dizi etkinlik düzenliyor. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağı 30 Ağustos’ta, kutlamaların ana merkezi ise sevilen sanatçıların konserleri ile Eminönü Meydanı olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28 - 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de kutlanacak.

TRAFİK KAPAMA BİLGİSİ

30 Ağustos'ta Eminönü Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik için 16.00-24.00 saatleri arasında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla Ragıp Gümüş Pala Caddesi ve Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Fatih istikametinden gelen araçların Atatürk Köprüsü'nü kullanarak Tersane Caddesi üzerinden Galata Köprüsü ile Sirkeci yönüne erişimi sağlanacak. Sirkeci yönünden gelenler ise Galata Köprüsü'nü kullanarak Tersane Caddesi üzerinde Atatürk Köprüsü'nü kullanarak Fatih istikametine ulaşabilecek.

ÜCRETSİZ KONSERLER VE TİYATRO OYUNLARI

30 Ağustos Zafer Bayramı, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28 - 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de kutlanacak.