Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Başsavcılık, Özel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı ve 28. Dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen soruşturma kapsamında fezleke hazırlandığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Özgür Özel hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçlamasıyla işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamaya göre soruşturmada, Özel'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının belirlenmesi sürecinde, dönemin adaylarından Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten doğrudan veya dönemin milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla çeşitli tarihlerde menfaat temin ettiği iddia edildi.

Soruşturmada ayrıca, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP Kurultayı sürecinde kullanılmak üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da değişik tarihlerde maddi menfaat sağladığı iddiasına yer verildi.

Başsavcılık, söz konusu iddialar kapsamında Özgür Özel hakkında Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendiğini ve dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini bildirdi.

Başsavcılığın açıklamasında, fezlekenin soruşturma kapsamında hazırlanan bir adli işlem olduğu belirtilirken, suçlamalara ilişkin yargı sürecinin ilgili makamlar nezdinde devam edeceği kaydedildi.