İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Çocuklara Ait Müstehcen Görüntü Bulundurulması' suçu kapsamında yürütülen geniş çaplı soruşturmada tespit edilen 138 adreste yapılan arama ve el koyma işlemlerinde soruşturma konusu olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Çocuklara Ait Müstehcen Görüntü Bulundurulması' suçu kapsamında geniş çaplı bir soruşturma yürüttü.

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, İstanbul genelinde yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 138 adreste, 13 Ocak 2026 - 15 Ocak 2026 tarihleri arasında suç delillerinin elde edilmesine yönelik arama ve el koyma işlemi yapılmış olup, soruşturma konusu olay ile ilgili 8 şüpheli gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, operasyon sırasında ele geçirilen dijital materyallerin adli bilişim incelemelerine başlandığı, firari şüpheliler de dahil olmak üzere tüm şüpheliler hakkında soruşturma işlemlerinin titizlikle devam ettiği belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve çocukların cinsel istismara karşı korunması amacıyla bu tür suçlarla mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.