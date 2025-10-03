Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında İstanbul'da TOKİ eliyle kiralık sosyal konutlar inşa edecek. 81 ilde 500 bin sosyal konut hedefiyle, megakentin deprem riski ve kira yükü sorununa çözüm aranacak.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İletişim Başkanlığı aracılığıyla 'Yüzyılın Konut Projesi' ile ilgili detaylara yer verdi.

Proje kapsamında, megakent İstanbul'un artan konut talebine cevap vermek ve deprem riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmak için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

İstanbul'da özellikle kiralık sosyal konutlarla, vatandaşların kira yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Bakanlık, projenin İstanbul'un deprem riski altındaki bölgelerinde güvenli ve uygun maliyetli barınma imkânı sunacağını vurguladı.

500 bin sosyal konut hamlesi, hem konut sahipliğini artırmayı hem de kiralık konutlarla dar gelirli vatandaşlara destek olmayı amaçlıyor.