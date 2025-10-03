EDİRNE (İGFA) - Türkiye'nin farklı bölgelerinden 54 İşyurdu Müdürlüğü'nün katılımıyla gerçekleştirilen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarında gıdadan tarım ve hayvancılığa, mobilyadan el sanatlarına, tekstilden hazır giyime, metal işlerinden inşaat ve onarım işlerine kadar yüzlerce el emeği, göz nuru ürün vatandaşlarla buluşturuldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne'de Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada Filistin'de insanlık dramının devam ettiğini söyledi.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine koyduğu tavrın ve Filistin'de gerçekleştirdiklerinin bir insanlık suçu olduğunun altını çizen Bakan Tunç, 'İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de bir soykırım suçu işliyor, kadınları, çocukları katlediyor, insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Sadece iki, iki buçuk yıldan bu yana değil. İsrail, Filistin topraklarını 100 yıldan beri işgal ederek, orada bir soykırım politikasını yıllardır uygulamaya devam ediyor. 100 yıldan bu yana Filistinlileri topraklarından sürmek için bir politika izliyor. Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nin yüzlerce kararı var, işgal ettikleri topraklardan çekilmesine yönelik. Ama bu kararlardan hiç birisine uymayan bir devlet var. 7 Ekim'den bu yana da bir terör faaliyeti sürdüren soykırım suçu işleyen bir yapı var. İsrail'e devlet demekte zorlanıyoruz. Adeta terör yapan bir yapıya dönüşmüş durumda.' dedi.

Bakan Tunç, Filistin'de yaşayan çocuklara, kadınlara, mazlumlara yardım götüren, insan hakları ihlalini dünyaya göstermek isteyen Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırısına dünyanın şahitlik ettiğini belirterek, alıkonulan insan hakları savunucularının bir an önce serbest bırakılması çağrısını yineledi.

SUMUD FİLOSUNA SALDIRILAR LANETLENDİ

Daha sonra işgalci İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırıları Edirne Eski Cami önünde vatandaşlarla birlikte lanetlendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada ise Gazze'de okulları, hastaneleri, ibadethaneleri, sivil yerleşim yerlerini barbarca bombalayan İsrail'in hain saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizi dualarla anarken, Türkiye olarak, İsrailli yöneticilerin döktükleri her bir damla kanın hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verinceye kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ve milletçe Filistinli mazlumların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.