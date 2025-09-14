Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) raporuna göre İstanbul Havalimanı’nın günlük bin 624 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu duyurdu. Antalya Havalimanı günlük bin 24 uçuşla 9. sıraya yükseldi. Bakan Uraloğlu, “Bu başarı hepimizin gururu" ded,ANKARA (İGFA) - İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya paylaşımında Türkiye’nin havacılık sektöründeki başarısını vurguladı.

1-7 Eylül 2025 dönemine ait EUROCONTROL verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük bin 624 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı unvanını korurken, Antalya Havalimanı bin 24 uçuşla 9. sırada yer aldı. Dünya genelinde ise İstanbul, 821 kalkışla 5. sıraya yerleşti.

Bakan Uraloğlu, “Gökyüzünde de Türkiye Yüzyılı’na yakışır adımlar atıyoruz. Bu başarı, milletimizin ve ülkemizin gururu” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacğaı gibi İstanbul Havalimanı, 2025 yaz sezonunda da Avrupa’da liderliğini sürdürürken, Antalya’nın turizm odaklı trafiği dikkat çekiyor.