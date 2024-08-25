İstanbul Valisi Davut Gül, Şile’de incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Gül’e, Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer ve ev sahibi Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya eşlik etti.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindeki heyet Şile'nin Satmazlı, Kabakoz,Yeniköy, Darlık, Ulupelit, Oruçoğlu, Bıçkıdere, Kervansaray ve Kömürlük mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karşılıklı görüş alışveriş sağlanan sohbet toplantılarında Vali Gül vatandaşlardan gelen istek ve talepleride dinledi.

Vali Davut Gül Yeniköy Mahallesinde Tavşantepe Yangın Gözetleme Kulesi ile Darlık Mahallesi mesire alanında incelemelerde bulundu, Oruçoğlu Mahallesi’nde ise Sirke Üreticisi Fatma Çetin ve Halk Eğitim Merkezi kursunu ziyaret etti. İlçede ikamet eden gazilerle bir araya gelen İstanbul Valisi Davut Gül, Şile’ye gelip gazilerimizi ziyaret etmenin heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ve hayatta olan tüm gazilere şükranlarını sunarak, ebediyete uğurlanan tüm gazileri rahmet ve saygıyla andı

Vali Davut Gül Şile ziyaretleri kapsamında Şile Belediyesini ziyaret etti Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tarafından makamda karşılanan Vali Gül, Belediye çalışmaları hakkında Başkan Kabadayı’dan bilgi aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül Ahmetli Mahallesi okul inşaatı, Şile Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğü inşaatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Kabakoz Mahallesi ziyareti sırasında çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Gül Kabakoz meydanında bulunan asırlık Çınar ağacı önünde anı fotoğrafı çektirdi. Vali Davut Gül ve beraberindeki heyet Şile Polis Merkezi ile Teke Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti. Denetleme defterlerini imzalayan Vali Gül, kahraman jandarma teşkilatıyla ve polis memurlarıyla bir araya geldi .

İstanbul Valisi Davut Gül, “Ailemiz İstanbul” projesi kapsamında Şile’de 10 ailenin hanelerine misafir oldu.