İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 8 Eylül 2025 Pazartesi günü, trafik yoğunluğunu azaltmak için resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacağını duyurduİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacağını ve bu tarihte il genelinde 3 milyon öğrenci ile 171 bin öğretmenin ders başı yapacağını açıklayarak, olası trafik yoğunluğuna karşı bir dizi önlem aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilk gün, 17 bin servis aracı ve çocuklarını okula kendi araçlarıyla götürecek binlerce velinin trafiğe çıkması nedeniyle yoğunluk yaşanması beklendiğinin altı çizildi.

Trafikte oluşabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla Valilik, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretimin ilk gününde derslerin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verdi.

Valilik, vatandaşlardan trafik düzenlemelerine uymalarını ve okul saatlerine dikkat etmelerini rica etti.