Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, yazma ve nadir basma eserlerin tespit, tescil ve kütüphanelere kazandırılmasına ilişkin yeni yönetmeliği yayımladı. Koleksiyoncular ve müzayede sahipleri için tescil ve bildirim zorunluluğu getirildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Yazma ve Nadir Basma Eserlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” ile yazma ve nadir basma eserlerin korunması, tescili ve kütüphane koleksiyonlarına kazandırılmasına dair usul ve esasları belirledi.

hTescil ve Bildirim Zorunluluğu

Kültürel mirasın korunmasını güçlendirilmesini hedefleyen yönetmelikle birlikte gerçek ve tüzel kişilerin elindeki yazma eserler (elle yazılmış kitap, mecmua, hat levha, ferman gibi) ve 1928 öncesi basılmış nadir basma eserlerin tescilini zorunlu kılındı. Koleksiyoncular, eserlerini Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun Daire Başkanlığı veya taşra teşkilatına tescil ettirmekle yükümlü olurken, müzayede veya satışa sunulan eserlerin öncelikle Kurum’a bildirilmesi ve incelenmesi gerektiği, tescil edilen eserler için “Tescile Tabi Yazma/Nadir Basma Eser Belgesi” düzenlenirken, tescil dışı bırakılanlar için “Tescil Dışı Eser Belgesi” verileceği hüküm altına alındı.

Eserlerin tescile tabi olup olmadığını belirlemek için Daire Başkanlığı ve taşra teşkilatında en fazla 5 kişilik eser tescil komisyonları kurulacağı, tescil edilen ancak kütüphaneye alınmayan eserlerin sahiplerinin 3 yılda bir eserlerin hâlâ ellerinde olduğunu bildirmek zorunda olduğu, aksi takdirde denetim yapılacağı da yönetmelikle belirlendi.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nca yazma ve nadir basma eserlerde rüçhan hakkı olduğunu vurgulayan yönetmelik, yayımı tarihi olan bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz