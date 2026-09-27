Edirne'de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle gerçekleştirilen 'Söz Gençlikte' programına katılan AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural, gençlerin tarım ve hayvancılık alanındaki taleplerini doğrudan iletme fırsatı bulduklarını belirtti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Peykler Medresesi'nde düzenlenen programda, Trakya genelinden ve Keşan'dan gelen gençlerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, genç üreticilerin sorularını tek tek dinledi.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural, Bakan Yumaklı'nın iletilen talep ve öneriler doğrultusunda notlar alarak ilgili birimlere talimat vermesinin kendilerini son derece memnun ettiğini ifade etti.

GENÇLERİMİZE VERİLEN DEĞERİN EN GÜZEL GÖSTERGESİ

Gençlerin üretim süreçlerinin merkezinde yer alması gerektiğine dikkat çeken Vural, tarımda ve hayvancılıkta genç nüfusun desteklenmesinin bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamasının sonunda devletin genç üreticilere sağladığı imkânlara değinen İsa Vural, 'Gençlerimizin üretimde, tarımda ve hayvancılıkta daha güçlü şekilde yer alabilmesi adına sunulan destekler için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımızı sunuyoruz.' dedi.