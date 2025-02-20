İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı çalışmalar aralıksız sürüyor. Gece boyunca don ve buzlanmaya karşı sahada olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu ulaşım araçlarına giden yaya yolları, üst geçitler, metro giriş çıkışları, iskeleler, metrobüs bağlantıları gibi noktalarda da tuzlama çalışmalarını yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İstanbul genelinde gece boyunca tuzlama ve solüsyon uygulaması yaparak buzlanma riskine karşı önlem aldı.

Ana arterler, bağlantı yolları ve yüksek kesimlerde yollar tuzlanırken metrobüs, metro girişleri, üst geçitler, iskeleler ve toplu ulaşım bağlantı noktalarında gece boyunca tuzlama çalışmaları sürdü. Ayrıca hastane ve acil servislerin önünde ve çevresinde çalışmamalar aralıksız yapıldı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kaygan zeminlere karşı önleyici tedbirler alındı.

Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olmayan noktalarda yaşanan olumsuzlara karşı AFAD koordinasyonunda tuzlama ve küreme çalışmaları yapıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç ile sahada olan ekipler, İstanbul’un dört bir yanında kar temizleme ve buzlanma önleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Ekiplerin, bugün de önümüzdeki günlerde de 24 saat esasına göre aynı kapasiteyle sahada olmayı sürdüreceği bildirildi.

TOPLU ULAŞIM VE TRAFİKTE YOĞUN ÖNLEMLER

Öte yandan Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) kapsamında 60 noktada risk takibi yapılırken, köy yollarının açık kalması için 170 adet kürüme aparatlı traktör muhtarlıklara tahsis edildi.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları ek seferler düzenlenirken 53 çekici ve kurtarıcı araç, trafik kazalarına ve kapanan yollara anında müdahale için hazırda bekletiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi AKOM’un tahminlerine göre, İstanbul’da akşam saatlerine kadar (20.00) Anadolu Yakası Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası genelinde kar yağışı kuvvetli şekilde etkili olacağı 27 Şubat’a kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredeceği, sıcaklıkların 28 Şubat-10 Mart tarihleri arasında sıcaklıkların normale dönmesi beklendiği kaydedildi.