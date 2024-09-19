İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2024-2026 repertuvarını “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin … Barış” ortak temasıyla açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - 2 Ekim’de açılacak yeni tiyatro sezonunda tiyatroseverleri Yaşar Kemal’den Shakespeare’e, Tarık Akan’dan Haldun Taner’e klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’in 2024-2026 repertuvarını paylaştığı toplantıya; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kültür Daire Başkanı Tolga Volkan Aslan, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem ve Can Başak, Müdür Yardımcıları Nilüfer Batmaz ve Berna Beyazkılınç Tezcan, Başdramaturg Dilek Tekintaş katıldı.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ÖZEL İKİ ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK

İşsever, sözlerine 2023-2024 sezonunda gerçekleştirilen projelerden bahsetti.

“İstanbul Klasiklerle Buluşuyor başlığıyla hazırladığımız iki yıllık repertuvar, seyircimizin beğenisi ve kurumumuzun bütün birimlerinde çalışan arkadaşlarımızın sahiplenmesi, özverili çalışması ve inancı ile büyük bir başarıyla tamamlandı" diyen İşsever, "Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel iki çalışma gerçekleştirdik. İlki “Bu Memleket Bizim” ismiyle, bütün mevcudumuzla, bir seferberlik halinde sahnede olduğumuz, görkemli bir oyundu. İkincisi, Türk Tiyatrosu’nun geleceğine ayna tutmak amacıyla, olabildiğince geniş bir katılımla, yine ülke tiyatrosunun bütünlükçü temsiliyetini önemseyen bir çağrıyla düzenlediğimiz, “100 Yıllık Ayna, Tiyatro Çalıştayı” idi" diye konuştu.

Önümüzdeki sezonun repertuvarından bahseden Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Can Başak, mesleğin en heyecanlandıran tarafının hep sıfırdan başlamak olduğunu kaydeti.

Konuşmalar sonrasında soru cevap kısmına geçilirken, basın toplantısı, basın mensuplarının yaptığı röportajlarla sona erdi.