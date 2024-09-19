Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gaziler Günü törenine katılarak, ülkemiz için üstün hizmetlerde bulunan gazilerimiz ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah resmi törene katılan Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimize saygılarını iletti.

Törenden sonra ise Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde gaziler onuruna düzenlenen yemeğe katılan Başkan Deviren, tüm konuklar ile tek tek el sıkışarak sohbet etti.

Başkan Deviren "19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun" diyerek "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak, milletimizin barış ve huzurunu sağlamak için canlarını siper etmiş tüm kahraman gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyor; ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyoruz" dedi.