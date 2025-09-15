Görsel-işitsel sanatların hızla dönüşüm geçirdiği günümüzde, iletişim alanındaki eğitim programları da değişen ihtiyaçlara yanıt veriyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, kuramsal bilgi ile uygulamalı eğitimi bir araya getirerek öğrencilerin hem teorik bilgi hem de sektörel deneyim kazanmalarını hedefliyor.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Algül, programın yapısına ilişkin değerlendirmesinde, “İletişim bilimleri, film eleştirisi ve sinema tarihi gibi dersler, öğrencilerin analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Kamera, kurgu, ses, ışık, yapım ve yönetim alanlarında verilen uygulamalı eğitimler sayesinde öğrenciler sektörel deneyim kazanıyor ve mezuniyet öncesinde birçok üretim pratiği gerçekleştiriyor” dedi.

Eğitim programının medya ve iletişim, görsel kültür ve yeni medya çalışmaları gibi derslerle zenginleştirildiğini belirten Algül, dijital çağın gerekliliklerine uygun bir eğitim anlayışıyla öğrencilerin hem geleneksel medya kurumlarında hem de dijital platformlarda çalışabilecek donanıma sahip olmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Bölümün akademik kadrosunun, sinema, televizyon, yeni medya ve iletişim alanlarında uzman öğretim üyelerinden oluştuğunu vurgulayan Algül, “Öğretim üyelerimiz sinema tarihi, görsel kültür, yeni medya ve film eleştirisi alanlarında yürüttükleri akademik çalışmalarla Türkiye’deki iletişim literatürüne katkıda bulunurken, öğrencilerimizin araştırmacı kimlik kazanmalarına öncülük ediyor” dedi.

Öğrencilerin üniversitenin radyo ve televizyon stüdyoları ile uygulama atölyelerinde profesyonel ekipmanlarla çalışabildiğini belirten Algül, “Bu olanaklar, öğrencilerin kısa film, belgesel, televizyon programı, reklam filmi ve dijital içerik üretmelerine imkan tanıyor. Kendi projelerini hayata geçirerek yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buluyorlar” diye konuştu.

Bölümün, ulusal ve uluslararası film festivallerine katılımı desteklediğini ve öğrencilerin böylece yaratıcılıklarını sergileyip profesyonel çevrelerle tanışabildiğini aktaran Algül, staj imkanlarının da eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Öğrenciler, televizyon kanalları, film setleri, prodüksiyon şirketleri, dijital medya ajansları ve reklam sektöründe staj yaparak sektöre hızlı bir adaptasyon sağlıyor.

Mezuniyet sonrası kariyer alanlarına da değinen Algül, “Mezunlarımız yönetmenlikten senaristliğe, kameradan kurguya, gazetecilikten yeni medya uzmanlığına kadar geniş bir yelpazede istihdam olanağı bulabiliyor. Bu çeşitlilik, bölümün sunduğu kuramsal ve uygulamalı eğitimin bir sonucu” ifadelerini kullandı.

Son olarak, teknolojik dönüşüme dikkat çeken Algül, “Bölüm olarak öğrencilerimizi yalnızca bugünün medya sektörüne değil, geleceğin iletişim ortamlarına da hazırlıyoruz. Akademik bilgiyle sanatsal üretimi birleştiren eğitim anlayışımız, gençlerin kendi seslerini duyurmalarına, özgün hikâyeler anlatmalarına ve iletişim dünyasında fark yaratmalarına imkan tanıyor” dedi.